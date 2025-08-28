Карен Хачанов ответил, выпивал ли когда-нибудь с хоккеистами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в интервью Анне Чакветадзе признался, что ему случалось выпивать вместе с хоккеистами.

— Ты когда-нибудь выпивал с хоккеистами?

— Ну, было дело (смеётся).

— Говорят, они в этом непобедимы…

— Не помню (смеётся).

— Понятно. Значит, подтверждаешь.

— Да, подтверждаю. Были весёлые ситуации. Но, опять же, без критики, в свободное от турниров время, — сказал Хачанов на YouTube-канале First&red.

В данный момент Хачанов находится в Нью-Йорке, где выступает на US Open — 2025. Карен борется с Камилем Майхшаком из Польши за выход в третий круг соревнований.