Карен Хачанов ответил, выпивал ли когда-нибудь с хоккеистами
Серебряный призёр Олимпиады-2020, девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в интервью Анне Чакветадзе признался, что ему случалось выпивать вместе с хоккеистами.

— Ты когда-нибудь выпивал с хоккеистами?
— Ну, было дело (смеётся).
— Говорят, они в этом непобедимы…
— Не помню (смеётся).
— Понятно. Значит, подтверждаешь.
— Да, подтверждаю. Были весёлые ситуации. Но, опять же, без критики, в свободное от турниров время, — сказал Хачанов на YouTube-канале First&red.

В данный момент Хачанов находится в Нью-Йорке, где выступает на US Open — 2025. Карен борется с Камилем Майхшаком из Польши за выход в третий круг соревнований.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:35 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
4
2
             
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
