Ига Швёнтек — Сюзан Ламенс: нидерландка перевела матч в решающий сет
В эти минуты в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек и 66-й номер рейтинга 26-летняя представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. Первый сет остался за Швёнтек – 6:1, а во втором представительница Нидерландов смогла навязать борьбу и выиграла его со счётом 6:4. Второй сет продлился 46 минут.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:40 МСК
66
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|4
|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Отметим, что ранее спортсменки не встречались друг с другом на турнирах WTA.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
