Ига Швёнтек — Сюзан Ламенс: нидерландка перевела матч в решающий сет

В эти минуты в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек и 66-й номер рейтинга 26-летняя представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. Первый сет остался за Швёнтек – 6:1, а во втором представительница Нидерландов смогла навязать борьбу и выиграла его со счётом 6:4. Второй сет продлился 46 минут.

Отметим, что ранее спортсменки не встречались друг с другом на турнирах WTA.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.