Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Сюзан Ламенс: нидерландка перевела матч в решающий сет

Ига Швёнтек — Сюзан Ламенс: нидерландка перевела матч в решающий сет
Комментарии

В эти минуты в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек и 66-й номер рейтинга 26-летняя представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. Первый сет остался за Швёнтек – 6:1, а во втором представительница Нидерландов смогла навязать борьбу и выиграла его со счётом 6:4. Второй сет продлился 46 минут.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:40 МСК
Сюзан Ламенс
66
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
1 		6 1
6 		4 1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Отметим, что ранее спортсменки не встречались друг с другом на турнирах WTA.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

