Хачанов рассказал о случае, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в ресторане

Серебряный призёр Олимпиады-2020, девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о случае, когда он вместе с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным встретил в ресторане знаменитого американского актёра Аль Пачино.

«Мы как-то пару лет назад сидели здесь [в Нью-Йорке] в одном ресторане, и я увидел своего любимого актёра – Аль Пачино. Он сидел относительно за соседним столом. Я постеснялся, если честно, к нему подойти, потому что понимал, что он ужинает, не хотел его беспокоить. Он сидел с одной парой, видимо, с друзьями, не знаю, кто это был.

Помню, как раз были в тот вечер с Артемием [Панариным], вдвоём стояли там, смотрели, выглядывали из-за стены, когда он выйдет, может быть, в туалет или куда-то, и в итоге он ушёл домой. В общем, мы так и не подошли», — сказал Хачанов на YouTube-канале First&red.