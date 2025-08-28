Скидки
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин впервые проиграл сет на US Open — 2025

Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин впервые проиграл сет на US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с американцем Тристаном Бойером (113-я ракетка мира, WC) во втором круге US Open – 2025. Третью партию со счётом 7:5 выиграл Бойер, счёт в матче по сетам стал 2:1 в пользу Рублёва.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 7 6 4
6 		6 5 7 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Третья партия продлилась 50 минут. В её рамках Рублёв не реализовал один заработанный брейк-пойнт. Бойер, наоборот, воспользовался своим шансом.

Отметим, что Рублёв впервые на US Open — 2025 проиграл партию. Первый круг Андрей преодолел без потери сета.

Ранее Рублёв и Бойер ни разу не встречались.

В случае победы за выход в 1/8 финала турнира Рублёв сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q).

