Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин впервые проиграл сет на US Open — 2025

Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с американцем Тристаном Бойером (113-я ракетка мира, WC) во втором круге US Open – 2025. Третью партию со счётом 7:5 выиграл Бойер, счёт в матче по сетам стал 2:1 в пользу Рублёва.

Третья партия продлилась 50 минут. В её рамках Рублёв не реализовал один заработанный брейк-пойнт. Бойер, наоборот, воспользовался своим шансом.

Отметим, что Рублёв впервые на US Open — 2025 проиграл партию. Первый круг Андрей преодолел без потери сета.

Ранее Рублёв и Бойер ни разу не встречались.

В случае победы за выход в 1/8 финала турнира Рублёв сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q).