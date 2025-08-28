Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин впервые проиграл сет на US Open — 2025
Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с американцем Тристаном Бойером (113-я ракетка мира, WC) во втором круге US Open – 2025. Третью партию со счётом 7:5 выиграл Бойер, счёт в матче по сетам стал 2:1 в пользу Рублёва.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
113
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7
|6 4
|
|6
|5
|7 7
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Третья партия продлилась 50 минут. В её рамках Рублёв не реализовал один заработанный брейк-пойнт. Бойер, наоборот, воспользовался своим шансом.
Отметим, что Рублёв впервые на US Open — 2025 проиграл партию. Первый круг Андрей преодолел без потери сета.
Ранее Рублёв и Бойер ни разу не встречались.
В случае победы за выход в 1/8 финала турнира Рублёв сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q).
