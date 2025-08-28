Панатта — о Данииле Медведеве: ему нужно остановиться, он на последнем издыхании

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о скандале, который возник во время матча первого круга US Open – 2025 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Бенжаменом Бонзи. Француз одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
«Я думаю, ему пора остановиться навсегда, голова уже не та, он на последнем издыхании. Он потерял голову, он в отчаянии. Его жена тоже в отчаянии, потому что тоже больше не хочет его видеть. Профессиональный теннис не идёт на пользу мозгу и оставляет неизгладимые следы», – приводит слова Панатты Corriere Dello Sport.
Ранее стало известно, что организаторы US Open оштрафовали Медведева на $ 42,5 тыс. за несдержанное поведение.
