Лоренцо Музетти — Давид Гоффен, результат матча 28 августа 2025, счет 3:0, 2-й круг US Open

Музетти с «баранкой» обыграл Гоффена во втором круге US Open — 2025
Комментарии

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		0 2
             
Давид Гоффен
80
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

В матче второго круга Музетти (10) со счётом 6:4, 6:0, 6:2 обыграл бывшую седьмую ракетку мира из Бельгии Давида Гоффена.

Встреча Музетти с Гоффеном продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Лоренцо четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Давида три эйса, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Музетти в Нью-Йорке станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Флавио Коболли (Италия, 24).

Сетка US Open - 2025 (м)
Календарь US Open - 2025 (м)
Новости. Теннис
Все новости RSS

