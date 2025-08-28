Музетти с «баранкой» обыграл Гоффена во втором круге US Open — 2025
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
В матче второго круга Музетти (10) со счётом 6:4, 6:0, 6:2 обыграл бывшую седьмую ракетку мира из Бельгии Давида Гоффена.
Встреча Музетти с Гоффеном продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Лоренцо четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Давида три эйса, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующим соперником Музетти в Нью-Йорке станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Флавио Коболли (Италия, 24).
