Музетти: решение создать семью в раннем возрасте придало мне уверенности и опыта

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти после выхода в третий круг US Open – 2025 высказался о влиянии на карьеру того, что он уже создал семью. 23-летний итальянец скоро во второй раз станет отцом.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|0
|2
– Вы и ваша партнёрша Вероника ожидаете второго ребёнка. Вы уже эксперт в отцовских делах или всё же нервничаете из-за второго ребёнка?
– Нет, конечно, всё когда-нибудь бывает в первый раз. Я действительно горжусь тем, что я отец и партнёр. Решение создать семью в раннем возрасте придало мне уверенности и опыта. Не знаю, могу ли я считать себя опытным отцом, потому что Людовико всего полтора года. Уверен, что в этот раз я буду подготовлен лучше, чем в прошлый. По-настоящему, по-настоящему счастлив и с нетерпением жду второго ребёнка, — сказал Музетти в интервью на корте.
- 28 августа 2025
-
21:28
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
20:50
-
20:39
-
20:24
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:01
-
19:55
-
19:40
-
19:29
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:06
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:16
-
18:16
-
18:05
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:19
-
16:30
-
16:27
-
16:03
-
15:56
-
15:29
-
15:00