Музетти: решение создать семью в раннем возрасте придало мне уверенности и опыта

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти после выхода в третий круг US Open – 2025 высказался о влиянии на карьеру того, что он уже создал семью. 23-летний итальянец скоро во второй раз станет отцом.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		0 2
             
Давид Гоффен
80
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

– Вы и ваша партнёрша Вероника ожидаете второго ребёнка. Вы уже эксперт в отцовских делах или всё же нервничаете из-за второго ребёнка?
– Нет, конечно, всё когда-нибудь бывает в первый раз. Я действительно горжусь тем, что я отец и партнёр. Решение создать семью в раннем возрасте придало мне уверенности и опыта. Не знаю, могу ли я считать себя опытным отцом, потому что Людовико всего полтора года. Уверен, что в этот раз я буду подготовлен лучше, чем в прошлый. По-настоящему, по-настоящему счастлив и с нетерпением жду второго ребёнка, — сказал Музетти в интервью на корте.

