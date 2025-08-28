Швёнтек пробилась в третий круг US Open, где сыграет с Анной Калинской

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (66-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время матча Швёнтек выполнила шесть подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Сюзан Ламенс подала в игре один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге US Open – 2025 Швёнтек сразится с российской теннисисткой Анной Калинской.