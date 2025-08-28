Скидки
Теннис Новости

Ига Швёнтек — Сюзан Ламенс, результат матча 28 августа 2025, счет 2:1, 2-й круг US Open

Швёнтек пробилась в третий круг US Open, где сыграет с Анной Калинской
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (66-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:40 МСК
Сюзан Ламенс
66
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время матча Швёнтек выполнила шесть подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Сюзан Ламенс подала в игре один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге US Open – 2025 Швёнтек сразится с российской теннисисткой Анной Калинской.

Сетка US Open-2025
Календарь US Open-2025
Новости. Теннис
Все новости RSS

