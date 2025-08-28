Андрей Рублёв вышел в третий круг US Open — 2025, одолев американца Бойера

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.

В матче второго круга Рублёв (15) со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) обыграл 113-ю ракетку мира из США Тристана Бойера (WC).

Встреча Рублёва с Бойером продлилась 2 часа и 58 минут. В её рамках Андрей 21 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Тристана семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала US Open Рублёв сразится со 173-й ракеткой мира из Гонконга Коулманом Воном (Q).