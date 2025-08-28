Скидки
Теннис

Андрей Рублёв — Тристан Бойер, результат матча 28 августа 2025, счет 3:1, 2-й круг US Open

Андрей Рублёв вышел в третий круг US Open — 2025, одолев американца Бойера
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 7 6 4
6 		6 5 7 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В матче второго круга Рублёв (15) со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) обыграл 113-ю ракетку мира из США Тристана Бойера (WC).

Встреча Рублёва с Бойером продлилась 2 часа и 58 минут. В её рамках Андрей 21 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Тристана семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала US Open Рублёв сразится со 173-й ракеткой мира из Гонконга Коулманом Воном (Q).

Календарь US Open - 2025 (м)
Сетка US Open - 2025 (м)
Новости. Теннис
Все новости RSS

