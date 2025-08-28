Марта Костюк с трудом вышла в третий круг US Open, обыграв 81-ю ракетку мира
28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга турецкую теннисистку Зейнеп Сёнмез (81-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:3.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:40 МСК
81
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
28
Марта Костюк
М. Костюк
Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Костюк выполнила шесть подач навылет, допустив при этом 13 двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Зейнеп Сёмнез ни разу за игру не смогла выполнить подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов.
В третьем круге US Open – 2025 Марта Костюк сразится с победительницей встречи между мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа и представительницей Франции Диан Парри.
