Теннис Новости

Марта Костюк — Зейнеп Сёнмез, результат матча 28 августа 2025, счет 2:1, 2-й круг US Open

Марта Костюк с трудом вышла в третий круг US Open, обыграв 81-ю ракетку мира
Комментарии

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга турецкую теннисистку Зейнеп Сёнмез (81-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:3.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:40 МСК
Зейнеп Сёнмез
81
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 3
7 		6 5 6
         
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Костюк выполнила шесть подач навылет, допустив при этом 13 двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Зейнеп Сёмнез ни разу за игру не смогла выполнить подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов.

В третьем круге US Open – 2025 Марта Костюк сразится с победительницей встречи между мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа и представительницей Франции Диан Парри.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
