Ига Швёнтек установила уникальное достижение после выхода в третий круг US Open — 2025
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисиста Ига Швёнтек установила уникальное достижение благодаря выходу в третий круг US Open – 2025.
24-летняя Швёнтек стала единственной женщиной, которая достигала третьего круга и выше на всех турнирах «Большого шлема» (в которых принимала участие) в текущем десятилетии (то есть с 2020 года).
В матче второго круга US Open – 2025 Швёнтек одолела представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (66-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:40 МСК
66
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В третьем круге US Open – 2025 Швёнтек сразится с российской теннисисткой Анной Калинской (29-я ракетка мира).
