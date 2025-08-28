Скидки
Ига Швёнтек установила уникальное достижение после выхода в третий круг US Open — 2025

Ига Швёнтек установила уникальное достижение после выхода в третий круг US Open — 2025
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисиста Ига Швёнтек установила уникальное достижение благодаря выходу в третий круг US Open – 2025.

24-летняя Швёнтек стала единственной женщиной, которая достигала третьего круга и выше на всех турнирах «Большого шлема» (в которых принимала участие) в текущем десятилетии (то есть с 2020 года).

В матче второго круга US Open – 2025 Швёнтек одолела представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (66-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:40 МСК
Сюзан Ламенс
66
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В третьем круге US Open – 2025 Швёнтек сразится с российской теннисисткой Анной Калинской (29-я ракетка мира).

