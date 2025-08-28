Ига Швёнтек установила уникальное достижение после выхода в третий круг US Open — 2025

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисиста Ига Швёнтек установила уникальное достижение благодаря выходу в третий круг US Open – 2025.

24-летняя Швёнтек стала единственной женщиной, которая достигала третьего круга и выше на всех турнирах «Большого шлема» (в которых принимала участие) в текущем десятилетии (то есть с 2020 года).

В матче второго круга US Open – 2025 Швёнтек одолела представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (66-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

В третьем круге US Open – 2025 Швёнтек сразится с российской теннисисткой Анной Калинской (29-я ракетка мира).