Панова и Го вышли во второй круг парного разряда US Open
Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг парного разряда US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира чешко-российский дуэт Анастасия Децюк/Елена Приданкина со счётом 6:1, 6:3.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:20 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Анастасия Децюк
Елена Приданкина
А. Децюк Е. Приданкина
Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За время матча Панова и го выполнили одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогли реализовать пять брейк-пойнтов из шести за. Приданкина и Децюк сделали в игре один эйс, допустили две двойных ошибки и реализовали единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
Во втором круге парного разряда US Open – 2025 … сыграют с победительницами встречи между китайской парой Сюй Ифань/Ян Чжаосюань и американским дуэтом Джульета Пареджа/Акаша Уробо.
