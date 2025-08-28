Скидки
Главная Теннис Новости

Панова/Го —Децюк/Приданкина, результат матча 28 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Панова и Го вышли во второй круг парного разряда US Open
Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг парного разряда US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира чешко-российский дуэт Анастасия Децюк/Елена Приданкина со счётом 6:1, 6:3.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:20 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Анастасия Децюк
Чехия
Анастасия Децюк
Елена Приданкина
Россия
Елена Приданкина
А. Децюк Е. Приданкина

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За время матча Панова и го выполнили одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогли реализовать пять брейк-пойнтов из шести за. Приданкина и Децюк сделали в игре один эйс, допустили две двойных ошибки и реализовали единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

Во втором круге парного разряда US Open – 2025 … сыграют с победительницами встречи между китайской парой Сюй Ифань/Ян Чжаосюань и американским дуэтом Джульета Пареджа/Акаша Уробо.

Сетка парного разряда US Open - 2025 (ж)
Календарь парного разряда US Open - 2025 (ж)
Новости. Теннис
