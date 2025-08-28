Панова и Го вышли во второй круг парного разряда US Open

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг парного разряда US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира чешко-российский дуэт Анастасия Децюк/Елена Приданкина со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. За время матча Панова и го выполнили одну подачу навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогли реализовать пять брейк-пойнтов из шести за. Приданкина и Децюк сделали в игре один эйс, допустили две двойных ошибки и реализовали единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

Во втором круге парного разряда US Open – 2025 … сыграют с победительницами встречи между китайской парой Сюй Ифань/Ян Чжаосюань и американским дуэтом Джульета Пареджа/Акаша Уробо.