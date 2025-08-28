Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не думаю, что для Марата это важно». Рублёв — о Сафине в его команде на US Open — 2025

«Не думаю, что для Марата это важно». Рублёв — о Сафине в его команде на US Open — 2025
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в третий круг US Open – 2025 высказался о том, что в его тренерском боксе присутствует двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 7 6 4
6 		6 5 7 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Присутствие в вашей тренерской команде такого выдающегося специалиста, как Марат Сафин, определённо вам помогает. Насколько важно для него быть в вашей команде? Он уже выигрывал здесь раньше.
– Не думаю, что для него это важно. Я думаю, для меня важно, чтобы он был рядом. Пока я готов слушать и работать, он готов помогать, — сказал Рублёв в интервью на корте.

Материалы по теме
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android