«Не думаю, что для Марата это важно». Рублёв — о Сафине в его команде на US Open — 2025
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в третий круг US Open – 2025 высказался о том, что в его тренерском боксе присутствует двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
113
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7
|6 4
|
|6
|5
|7 7
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
– Присутствие в вашей тренерской команде такого выдающегося специалиста, как Марат Сафин, определённо вам помогает. Насколько важно для него быть в вашей команде? Он уже выигрывал здесь раньше.
– Не думаю, что для него это важно. Я думаю, для меня важно, чтобы он был рядом. Пока я готов слушать и работать, он готов помогать, — сказал Рублёв в интервью на корте.
