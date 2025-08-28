«Не думаю, что для Марата это важно». Рублёв — о Сафине в его команде на US Open — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в третий круг US Open – 2025 высказался о том, что в его тренерском боксе присутствует двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

– Присутствие в вашей тренерской команде такого выдающегося специалиста, как Марат Сафин, определённо вам помогает. Насколько важно для него быть в вашей команде? Он уже выигрывал здесь раньше.

– Не думаю, что для него это важно. Я думаю, для меня важно, чтобы он был рядом. Пока я готов слушать и работать, он готов помогать, — сказал Рублёв в интервью на корте.