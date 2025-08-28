Наоми Осака уверенно вышла в третий круг US Open

24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга соотечественницу Хейли Баптист (47-й номер рейтинга), со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Осака выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Хейли Баптист подала в игре два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге US Open – 2025 Осака сыграет с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной.