Наоми Осака уверенно вышла в третий круг US Open
24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга соотечественницу Хейли Баптист (47-й номер рейтинга), со счётом 6:3, 6:1.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:35 МСК
47
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
24
Наоми Осака
Н. Осака
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Осака выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Хейли Баптист подала в игре два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге US Open – 2025 Осака сыграет с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
