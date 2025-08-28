«Мне очень нравится». Андрей Рублёв высказался об опыте работы фотомоделью
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в третий круг US Open – 2025 признался, что ему нравится участвовать в фотосессиях вне корта.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
113
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7
|6 4
|
|6
|5
|7 7
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
– Иногда ты подрабатываешь моделью вне корта. Как это помогает проявить себя с другой стороны?
– Мне очень нравятся такие вещи. Я впервые попробовал себя в этом, ещё когда был подростком. Мне это нравится. Я чувствую себя естественно. Мне не нужно притворяться. Я наслаждаюсь. Позже у меня появилось больше предложений о фотосессиях. Мне это нравится. Когда речь заходит о моде и стиле, вы узнаёте что-то новое. В конце концов, иногда это красивые фотографии, — сказал Рублёв в интервью на корте.
