«Мне очень нравится». Андрей Рублёв высказался об опыте работы фотомоделью

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в третий круг US Open – 2025 признался, что ему нравится участвовать в фотосессиях вне корта.

– Иногда ты подрабатываешь моделью вне корта. Как это помогает проявить себя с другой стороны?

– Мне очень нравятся такие вещи. Я впервые попробовал себя в этом, ещё когда был подростком. Мне это нравится. Я чувствую себя естественно. Мне не нужно притворяться. Я наслаждаюсь. Позже у меня появилось больше предложений о фотосессиях. Мне это нравится. Когда речь заходит о моде и стиле, вы узнаёте что-то новое. В конце концов, иногда это красивые фотографии, — сказал Рублёв в интервью на корте.