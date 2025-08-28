Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне очень нравится». Андрей Рублёв высказался об опыте работы фотомоделью

«Мне очень нравится». Андрей Рублёв высказался об опыте работы фотомоделью
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в третий круг US Open – 2025 признался, что ему нравится участвовать в фотосессиях вне корта.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 7 6 4
6 		6 5 7 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Иногда ты подрабатываешь моделью вне корта. Как это помогает проявить себя с другой стороны?
– Мне очень нравятся такие вещи. Я впервые попробовал себя в этом, ещё когда был подростком. Мне это нравится. Я чувствую себя естественно. Мне не нужно притворяться. Я наслаждаюсь. Позже у меня появилось больше предложений о фотосессиях. Мне это нравится. Когда речь заходит о моде и стиле, вы узнаёте что-то новое. В конце концов, иногда это красивые фотографии, — сказал Рублёв в интервью на корте.

Материалы по теме
Фото: Андрей Рублёв в стильном образе гуляет по Нью-Йорку
Материалы по теме
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android