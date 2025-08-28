Скидки
Швёнтек — о матче с Ламенс: во втором сете зажалась, а соперница воспользовалась шансами

Швёнтек — о матче с Ламенс: во втором сете зажалась, а соперница воспользовалась шансами
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свой матч второго круга US Open – 2025 с нидерландской теннисисткой Сюзан Ламенс. Швёнтек одержала победу со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:40 МСК
Сюзан Ламенс
66
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Как вам удалось выиграть третий сет?
— Я начала лучше, чем в предыдущих партиях. Потом просто хотела быть уверенной на подаче и рисковать. Рада, что удалось быстро всё закончить, даже несмотря на то, что отдала один брейк. Всё равно это был нелёгкий матч, и я допустила ошибки. Так что я довольна, что в концовке снова смогла действовать более активно.

— Насколько это сложно, когда выигрываешь первый сет 6:1, соперница добавляет и приходится искать что-то новое в себе?
— Я чувствовала, что всё во многом зависит от меня — буду ли я ошибаться или нет. Иногда я ошибалась. Думаю, во втором сете немного зажалась. А соперница, конечно, воспользовалась шансами и реализовала их. Так что было непросто. Но третий сет — это как перезапуск, нужно начинать заново. Я знала, что могу сделать чуть больше, играть точнее. Вот и пыталась это делать, – сказала Швёнтек в интервью на корте после встречи.

