Швёнтек — о матче с Ламенс: во втором сете зажалась, а соперница воспользовалась шансами

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свой матч второго круга US Open – 2025 с нидерландской теннисисткой Сюзан Ламенс. Швёнтек одержала победу со счётом 6:1, 4:6, 6:4.
— Как вам удалось выиграть третий сет?
— Я начала лучше, чем в предыдущих партиях. Потом просто хотела быть уверенной на подаче и рисковать. Рада, что удалось быстро всё закончить, даже несмотря на то, что отдала один брейк. Всё равно это был нелёгкий матч, и я допустила ошибки. Так что я довольна, что в концовке снова смогла действовать более активно.
— Насколько это сложно, когда выигрываешь первый сет 6:1, соперница добавляет и приходится искать что-то новое в себе?
— Я чувствовала, что всё во многом зависит от меня — буду ли я ошибаться или нет. Иногда я ошибалась. Думаю, во втором сете немного зажалась. А соперница, конечно, воспользовалась шансами и реализовала их. Так что было непросто. Но третий сет — это как перезапуск, нужно начинать заново. Я знала, что могу сделать чуть больше, играть точнее. Вот и пыталась это делать, – сказала Швёнтек в интервью на корте после встречи.
