Янник Синнер — Алексей Попырин: итальянец уверенно выиграл 1-й сет матча на US Open — 2025

Завершился первый сет матча четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера с 36-м номером мирового рейтинга из Австралии Алексеем Попыриным во втором круге US Open – 2025. Стартовую партию со счётом 6:3 выиграл действующий чемпион турнира Синнер.

Стартовый сет матча продлился 43 минуты. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. При этом в геймах на своей подаче Янник играл надёжно и не позволил Попырину заработать ни одного брейк-пойнта.

В случае победы за выход в 1/8 финала US Open Синнер сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 27) — Валентен Руае (Франция, WC).