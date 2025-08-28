Скидки
Теннис

Янник Синнер — Алексей Попырин: итальянец уверенно выиграл 1-й сет матча на US Open — 2025

Янник Синнер — Алексей Попырин: итальянец уверенно выиграл 1-й сет матча на US Open — 2025
Завершился первый сет матча четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера с 36-м номером мирового рейтинга из Австралии Алексеем Попыриным во втором круге US Open – 2025. Стартовую партию со счётом 6:3 выиграл действующий чемпион турнира Синнер.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3
3 		2 2
             
Алексей Попырин
36
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Стартовый сет матча продлился 43 минуты. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. При этом в геймах на своей подаче Янник играл надёжно и не позволил Попырину заработать ни одного брейк-пойнта.

В случае победы за выход в 1/8 финала US Open Синнер сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 27) — Валентен Руае (Франция, WC).

