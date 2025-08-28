Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ига Швёнтек, US Open — 2025: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает принимать участие в розыгрыше US Open – 2025. «Чемпионат» публикует результаты её завершившихся матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Иги Швёнтек до титула:

Проведённые матчи Иги Швёнтек на US Open — 2025:

первый круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:1, 6:2;

второй круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:1, 4:6, 6:4.

Следующий матч Иги Швёнтек на US Open — 2025:

третий круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Анна Калинская (Россия, 31).

