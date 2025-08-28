Ига Швёнтек, US Open — 2025: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает принимать участие в розыгрыше US Open – 2025. «Чемпионат» публикует результаты её завершившихся матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Иги Швёнтек до титула:
Проведённые матчи Иги Швёнтек на US Open — 2025:
- первый круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:1, 6:2;
- второй круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:1, 4:6, 6:4.
Следующий матч Иги Швёнтек на US Open — 2025:
- третий круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Анна Калинская (Россия, 31).
Потенциальный путь Иги швёнтек к титулу:
- четвёртый круг: Екатерина Александрова (Россия, 14);
- 1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 9);
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Комментарии