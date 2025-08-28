Янника Синнера беспокоит мозоль на ноге по ходу матча с Попыриным на US Open — 2025

Четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера беспокоит мозоль на ноге по ходу матча с 36-м номером мирового рейтинга из Австралии Алексеем Попыриным во втором круге US Open – 2025.

Синнер вызвал на корт врача после того, как выиграл у Попырина первый сет со счётом 6:3.

Фото: эфир Sky Sports

«У многих игроков пальцы на ногах заклеены медицинским скотчем, и, вероятно, он просто немного давит. У Янника виден волдырь», — прокомментировал момент в эфире Sky Sports бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн.

В случае победы за выход в 1/8 финала US Open Синнер сразится с победителем встречи Денис Шаповалов (Канада, 27) — Валентен Руае (Франция, WC).