Карен Хачанов рассказал о дружбе с Артемием Панариным

Серебряный призёр Олимпиады-2020, девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с российским хоккеистом, нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Один из тех, с кем мы больше всего подружились, это Артемий Панарин. Мы с ним в 2021 году, так получилось, что познакомились через общих друзей. И вот с того времени, да, всё время поддерживаем связь, дружим. Я бы хотел, конечно же, на его игры сходить, особенно в Нью-Йорке, как раз он здесь играет. Но не получается, потому что сезон в НХЛ в октябре начинается только», — сказал Хачанов на YouTube-канале First&Red.