Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов рассказал о дружбе с Артемием Панариным

Карен Хачанов рассказал о дружбе с Артемием Панариным
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с российским хоккеистом, нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Один из тех, с кем мы больше всего подружились, это Артемий Панарин. Мы с ним в 2021 году, так получилось, что познакомились через общих друзей. И вот с того времени, да, всё время поддерживаем связь, дружим. Я бы хотел, конечно же, на его игры сходить, особенно в Нью-Йорке, как раз он здесь играет. Но не получается, потому что сезон в НХЛ в октябре начинается только», — сказал Хачанов на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Хачанов потерял сет на US Open — 2:1! А Рублёв, Калинская и Александрова победили. LIVE!
Live
Хачанов потерял сет на US Open — 2:1! А Рублёв, Калинская и Александрова победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android