Янник Синнер — Алексей Попырин: итальянец в сете от выхода в третий круг US Open — 2025
Завершился второй сет матча четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера с 36-м номером мирового рейтинга из Австралии Алексеем Попыриным во втором круге US Open – 2025. Вторую партию со счётом 6:2 выиграл действующий чемпион турнира Синнер, тем самым Янник повёл в матче со счётом 2:0 по сетам.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|
|2
|2
36
Алексей Попырин
А. Попырин
Второй сет продлился 41 минуту. В его рамках Синнер реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Попырин заработал четыре, но реализовать их не смог.
В случае победы за выход в 1/8 финала US Open Синнер сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 27) — Валентен Руае (Франция, WC).
