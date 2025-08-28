Янник Синнер — Алексей Попырин: итальянец в сете от выхода в третий круг US Open — 2025

Завершился второй сет матча четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера с 36-м номером мирового рейтинга из Австралии Алексеем Попыриным во втором круге US Open – 2025. Вторую партию со счётом 6:2 выиграл действующий чемпион турнира Синнер, тем самым Янник повёл в матче со счётом 2:0 по сетам.

Второй сет продлился 41 минуту. В его рамках Синнер реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Попырин заработал четыре, но реализовать их не смог.

В случае победы за выход в 1/8 финала US Open Синнер сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 27) — Валентен Руае (Франция, WC).