Осака — о матче с Баптист: старалась сосредоточиться и не отдавать лёгких очков

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала матч второго круга US Open – 2025, в котором одержала победу над американкой Хейли Баптист со счётом 6:3, 6:1.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:35 МСК
Хейли Баптист
47
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

— Со стороны матч выглядел как максимально собранный. Вы сами почувствовали себя так же уверенно, как это выглядело?
— Если честно, я всё время была очень напряжена. В последний раз мы встречались в Майами, и это, наверное, был один из самых трудных матчей года. Так что я просто старалась сосредоточиться, не отдавать лёгких очков и оставаться позитивной, – сказала Осака в интервью на корте после встречи.

В третьем круге US Open – 2025 Осака сыграет с победительницей поединка между россиянкой Камиллой Рахимовой и австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

