Теннис Новости

Анастасия Захарова — Лаура Зигемунд, результат матча 28 августа 2025, счёт 0:2, 2-й круг US Open

Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг US Open
Комментарии

90-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг US Open – 2025, уступив в матче второго круга немецкой теннисистке Лауре Зигемунд (52-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:20 МСК
Анастасия Захарова
90
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Зигемунд выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Анастасия Захарова не смогла подать за матч ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге US Open – 2025 Лаура Зигемунд сразится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Live
Хачанов проиграл в 5 сетах на US Open! А Рублёв, Калинская и Александрова победили. LIVE!
