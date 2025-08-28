Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг US Open
90-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг US Open – 2025, уступив в матче второго круга немецкой теннисистке Лауре Зигемунд (52-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:20 МСК
90
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
52
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Зигемунд выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Анастасия Захарова не смогла подать за матч ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.
В третьем круге US Open – 2025 Лаура Зигемунд сразится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
