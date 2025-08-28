Андрей Рублёв, US Open: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает свой путь на US Open — 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые встречи Андрея Рублёва на US Open — 2025:
- первый круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) — Дино Прижмич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:4;
- второй круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) – Тристан Бойер (США, WC) – 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
Следующий матч Андрея Рублёва на US Open – 2025:
- третий круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) — Коулман Вон (Гонконг, Q).
Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу на US Open — 2025:
- четвёртый круг: Александр Зверев (Германия, 3);
- 1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);
- 1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Материалы по теме
Комментарии