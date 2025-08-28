Скидки
Теннис

Янник Синнер — Алексей Попырин, результат матча 28 августа 2025, счет 3:0, 2-й круг US Open

Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open — 2025, где сразится с Шаповаловым
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 2
             
Алексей Попырин
36
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

В матче второго круга действующий чемпион турнира Синнер (1) со счётом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл 36-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Встреча Синнера с Попыриным, который в прошлом году на US Open остановил Новака Джоковича, продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Янник шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алексея шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Синнера на US Open — 2025 станет 29-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов (27).

Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
