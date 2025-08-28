Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open — 2025, где сразится с Шаповаловым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|2
В матче второго круга действующий чемпион турнира Синнер (1) со счётом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл 36-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.
Встреча Синнера с Попыриным, который в прошлом году на US Open остановил Новака Джоковича, продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Янник шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алексея шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Синнера на US Open — 2025 станет 29-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов (27).
- 29 августа 2025
-
00:29
-
00:21
-
00:10
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:46
-
23:30
-
23:19
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:28
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
20:50
-
20:39
-
20:24
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:01
-
19:55
-
19:40
-
19:29
-
19:20