Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open — 2025, где сразится с Шаповаловым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.

В матче второго круга действующий чемпион турнира Синнер (1) со счётом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл 36-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина.

Встреча Синнера с Попыриным, который в прошлом году на US Open остановил Новака Джоковича, продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Янник шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алексея шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Синнера на US Open — 2025 станет 29-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов (27).