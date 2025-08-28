Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер/Андреев — Дарт/Путинцева, результат матча 28 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг парного разряда US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Российская пара Диана Шнайдер/Мирра Андреева вышла во второй круг парного женского разряда US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира британско-казахстанский дуэт Хэрриет Дарт/Юлия Путинцева со счётом 6:1, 6:2.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2025, четверг. 22:30 МСК
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Х. Дарт Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 57 минут. За время встречи Шнайдер и Андреева не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Дарт и Путинцева подали в игре один эйс, допустили шесть двойных ошибок и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге US Open – 2025 Шнайдер и Андреева сыграют с победительницами встречи между американским дуэтом Хейли Баптист/Уитни Осуйве и австралийско-американской парой Сторм Хантер/Дезире Кравчик.

Сетка парного разряда US Open - 2025 (ж)
Календарь парного разряда US Open - 2025 (ж)
Материалы по теме
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android