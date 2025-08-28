Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг парного разряда US Open

Российская пара Диана Шнайдер/Мирра Андреева вышла во второй круг парного женского разряда US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира британско-казахстанский дуэт Хэрриет Дарт/Юлия Путинцева со счётом 6:1, 6:2.
Теннисистки провели на корте 57 минут. За время встречи Шнайдер и Андреева не выполнили ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Дарт и Путинцева подали в игре один эйс, допустили шесть двойных ошибок и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге US Open – 2025 Шнайдер и Андреева сыграют с победительницами встречи между американским дуэтом Хейли Баптист/Уитни Осуйве и австралийско-американской парой Сторм Хантер/Дезире Кравчик.
