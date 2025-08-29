Карен Хачанов с пяти матчболов проиграл 76-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025
Серебряный призёр Олимпиады-2020, девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:35 МСК
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|5
|6 5
|
|6 4
|6
|7
|7 10
76
Камиль Майхшак
К. Майхшак
В матче второго круга Хачанов (9) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) проиграл 76-й ракетке мира из Польши Камилю Майхшаку. В решающей партии этой встречи у Хачанова было пять матчболов.
Встреча Хачанова с Майхшаком продлилась 4 часа и 35 минут. В её рамках Карен 22 раза подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 17 заработанных. В активе Камиля 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Майхшака в Нью-Йорке станет 435-я ракетка мира швейцарский теннисист Леандро Риди (Q).
