«Ей нравятся быстрые покрытия». Швёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Калинской

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга US Open – 2025, в котором ей предстоит встретиться с российской теннисисткой Анной Калинской.

«Уверена, что это будет трудный поединок, ей очень нравятся быстрые покрытия. Я пока не видела её игру на этой неделе, но, конечно, знаю, что она проходит через многое, так что мне придётся очень хорошо подготовиться тактически, как я делаю всегда перед каждым матчем. Нужно выйти на корт готовой, потому что она предпочитает нападать, ей нравится быть активной и агрессивной с самого первого удара, диктовать условия своими ударами», – приводит слова Швёнтек Punto De Break.

Анна Калинская и Ига Швёнтек играли друг с другом дважды. Каждая из теннисисток одержала по одной победе в очных встречах.