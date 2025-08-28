Скидки
Теннис

«Ей нравятся быстрые покрытия». Швёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Калинской

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга US Open – 2025, в котором ей предстоит встретиться с российской теннисисткой Анной Калинской.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Уверена, что это будет трудный поединок, ей очень нравятся быстрые покрытия. Я пока не видела её игру на этой неделе, но, конечно, знаю, что она проходит через многое, так что мне придётся очень хорошо подготовиться тактически, как я делаю всегда перед каждым матчем. Нужно выйти на корт готовой, потому что она предпочитает нападать, ей нравится быть активной и агрессивной с самого первого удара, диктовать условия своими ударами», – приводит слова Швёнтек Punto De Break.

Анна Калинская и Ига Швёнтек играли друг с другом дважды. Каждая из теннисисток одержала по одной победе в очных встречах.

