«Ей нравятся быстрые покрытия». Швёнтек поделилась ожиданиями от встречи с Калинской

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга US Open – 2025, в котором ей предстоит встретиться с российской теннисисткой Анной Калинской.
|1
|2
|3
|
|
«Уверена, что это будет трудный поединок, ей очень нравятся быстрые покрытия. Я пока не видела её игру на этой неделе, но, конечно, знаю, что она проходит через многое, так что мне придётся очень хорошо подготовиться тактически, как я делаю всегда перед каждым матчем. Нужно выйти на корт готовой, потому что она предпочитает нападать, ей нравится быть активной и агрессивной с самого первого удара, диктовать условия своими ударами», – приводит слова Швёнтек Punto De Break.
Анна Калинская и Ига Швёнтек играли друг с другом дважды. Каждая из теннисисток одержала по одной победе в очных встречах.
- 29 августа 2025
-
00:29
-
00:21
-
00:10
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:46
-
23:30
-
23:19
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:28
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
20:50
-
20:39
-
20:24
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:01
-
19:55
-
19:40
-
19:29
-
19:20