«Что за вопрос?» Ига Швёнтек пришла в негодование на пресс-конференции US Open — 2025

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пришла в негодование из-за вопроса польского журналиста на пресс-конференции после выхода в третий круг US Open – 2025.
Фото: скриншот из видео
В конце пресс-конференции представитель польского СМИ спросил у Швёнтек, хотела бы она вплести бусины в свои волосы – как у Наоми Осаки.
«Что за вопрос, простите? Хочу ли вплести бусины в волосы? Нет. Что происходит? Что за вопрос?» — раздражённо сказала Швёнтек.
«Разговор с Игой немного вышел из-под контроля. К сожалению, я получил резкий отпор, потому что ей не понравилось, что я спросил, не думала ли она, с учётом, что Нью-Йорк любит шоу, о том, чтобы слегка их шокировать, например, вплести в волосы бусины. Вы должны знать весь контекст. Конец пресс-конференции был нервным, и мне захотелось немного разрядить атмосферу и задать непринуждённый вопрос. Но вышло так, как вышло, и я не могу повернуть время вспять. Я извинюсь перед Игой при первой же возможности», — позднее прокомментировал инцидент журналист.
