«Что за вопрос?» Ига Швёнтек пришла в негодование на пресс-конференции US Open — 2025

«Что за вопрос?» Ига Швёнтек пришла в негодование на пресс-конференции US Open — 2025
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пришла в негодование из-за вопроса польского журналиста на пресс-конференции после выхода в третий круг US Open – 2025.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:40 МСК
Сюзан Ламенс
66
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Фото: скриншот из видео

В конце пресс-конференции представитель польского СМИ спросил у Швёнтек, хотела бы она вплести бусины в свои волосы – как у Наоми Осаки.

«Что за вопрос, простите? Хочу ли вплести бусины в волосы? Нет. Что происходит? Что за вопрос?» — раздражённо сказала Швёнтек.

«Разговор с Игой немного вышел из-под контроля. К сожалению, я получил резкий отпор, потому что ей не понравилось, что я спросил, не думала ли она, с учётом, что Нью-Йорк любит шоу, о том, чтобы слегка их шокировать, например, вплести в волосы бусины. Вы должны знать весь контекст. Конец пресс-конференции был нервным, и мне захотелось немного разрядить атмосферу и задать непринуждённый вопрос. Но вышло так, как вышло, и я не могу повернуть время вспять. Я извинюсь перед Игой при первой же возможности», — позднее прокомментировал инцидент журналист.

