Осака — о работе с Викторовским: он — тот человек, который всегда говорит прямо по делу

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от работы с новым тренером поляком Томашем Викторовским.

«Думаю, для меня он – тот человек, который всегда говорит прямо по делу, и это очень подходит мне, потому что я легко отвлекаюсь. Ещё мы много говорим о разных взглядах на игру. Я бы определённо сказала, что он расширил мои знания о теннисе», – сказала Осака в эфире ESPN.

Напомним, Осака и Викторовски начали сотрудничать в конце июля 2025 года. Ранее тренером японки был известный французский специалист Патрик Муратоглу.