Осака — о целях на US Open: хочу закончить турнир с ощущением, что сделала всё, что могла

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, какие цели она ставит себе на данном этапе теннисной карьеры.

– Сейчас вы вернулись в топ-25, Монреаль добавил вам уверенности. Какие у вас цели на данном этапе – числовые, связанные с рейтингом или трофеи?

– Забавно, если бы вы спросили меня об этом до Уимблдона, у меня были бы чёткие цели. Однако сейчас я просто хочу быть счастливой. Знаю, это звучит как общее заявление, но понимаю: я тренируюсь с трёх лет, чтобы играть здесь, на одном из величайших турниров мира. И я просто хочу выложиться на максимум. Если получится – прекрасно, если нет – значит, нет. Однако я хочу закончить турнир с ощущением, что сделала всё, что могла, – сказала Осака в эфире ESPN.

Наоми Осака вышла в третий круг US Open – 2025, в котором ей предстоит встретиться с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной.