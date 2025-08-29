Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака — о целях на US Open: хочу закончить турнир с ощущением, что сделала всё, что могла

Осака — о целях на US Open: хочу закончить турнир с ощущением, что сделала всё, что могла
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, какие цели она ставит себе на данном этапе теннисной карьеры.

– Сейчас вы вернулись в топ-25, Монреаль добавил вам уверенности. Какие у вас цели на данном этапе – числовые, связанные с рейтингом или трофеи?
– Забавно, если бы вы спросили меня об этом до Уимблдона, у меня были бы чёткие цели. Однако сейчас я просто хочу быть счастливой. Знаю, это звучит как общее заявление, но понимаю: я тренируюсь с трёх лет, чтобы играть здесь, на одном из величайших турниров мира. И я просто хочу выложиться на максимум. Если получится – прекрасно, если нет – значит, нет. Однако я хочу закончить турнир с ощущением, что сделала всё, что могла, – сказала Осака в эфире ESPN.

Наоми Осака вышла в третий круг US Open – 2025, в котором ей предстоит встретиться с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Материалы по теме
Осака на US Open предстала в образе Лабубу. А русская американка блеснула в бриллиантах
Осака на US Open предстала в образе Лабубу. А русская американка блеснула в бриллиантах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android