«Ждала по 10 минут, пока он уйдёт». Мирра Андреева рассказала, как избегала Энди Маррея

«Ждала по 10 минут, пока он уйдёт». Мирра Андреева рассказала, как избегала Энди Маррея
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что была сильно смущена после того, как её слова о красоте британца Энди Маррея стали вирусными.

«Никогда бы не подумала, что он хотя бы послушает одно из этих интервью, никогда бы не подумала, что это станет вирусным. Поэтому я и решила, что могу сказать, что думаю. И сказала. И это стало популярным…

После я пыталась, ну, не знаю, держаться на расстоянии, когда я его видела, то просто уходила в другую сторону, например, ждала 10 минут, чтобы убедиться, что он ушёл, а потом шла сама. Я была такой застенчивой из-за того, что все слышали, что я сказала про него», — сказала Андреева на YouTube-канале Tennis Channel.

Мирра взяла русское дерби на US Open. Её новая соперница со скандалом выбила чемпионку ТБШ
Мирра взяла русское дерби на US Open. Её новая соперница со скандалом выбила чемпионку ТБШ
Комментарии
