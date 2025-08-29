«Ждала по 10 минут, пока он уйдёт». Мирра Андреева рассказала, как избегала Энди Маррея

Серебряный призёр Олимпиады-2024, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что была сильно смущена после того, как её слова о красоте британца Энди Маррея стали вирусными.

«Никогда бы не подумала, что он хотя бы послушает одно из этих интервью, никогда бы не подумала, что это станет вирусным. Поэтому я и решила, что могу сказать, что думаю. И сказала. И это стало популярным…

После я пыталась, ну, не знаю, держаться на расстоянии, когда я его видела, то просто уходила в другую сторону, например, ждала 10 минут, чтобы убедиться, что он ушёл, а потом шла сама. Я была такой застенчивой из-за того, что все слышали, что я сказала про него», — сказала Андреева на YouTube-канале Tennis Channel.