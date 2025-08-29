Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает защиту титула на Открытом чемпионате США – 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших встреч, а также потенциальный путь к победе в соревнованиях.
Проведённые матчи Янника Синнера на US Open — 2025:
- первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Коприва (Чехия) – 6:1, 6:1, 6:2;
- второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2.
Следующий матч Янника Синнера на US Open — 2025:
- третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 27).
Потенциальный путь Янника Синнера к очередному титулу на US Open — 2025:
- четвёртый круг: Томми Пол (США, 14);
- 1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 10);
- 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
