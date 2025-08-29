Скидки
Теннис

Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает защиту титула на Открытом чемпионате США – 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших встреч, а также потенциальный путь к победе в соревнованиях.

Проведённые матчи Янника Синнера на US Open — 2025:

  • первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Коприва (Чехия) – 6:1, 6:1, 6:2;
  • второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2.

Следующий матч Янника Синнера на US Open — 2025:

  • третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 27).

Потенциальный путь Янника Синнера к очередному титулу на US Open — 2025:

  • четвёртый круг: Томми Пол (США, 14);
  • 1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 10);
  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
  • финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Сетка US Open - 2025 (м)
Календарь US Open - 2025 (м)
Новости. Теннис
