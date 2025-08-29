Скидки
Теннис

Майхшак — первый за 45 лет польский теннисист с победой над игроком из топ-10 на US Open

76-я ракетка мира Камиль Майхшак стал первым за 45 лет теннисистом из Польши, которому удалось одержать победу над игроком из топ-10 рейтинга в рамках розыгрыша US Open, сообщает Opta Ace. В матче второго круга поляк одолел российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:35 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 5 6 5
2 		6 4 6 7 7 10
             
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

До Майхшака победу над игроком из первой десятки рейтинга АТР одерживал Войтек Фибак на US Open – 1980. В матче четвёртого круга турнира он обыграл аргентинца Гильермо Виласа со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

В третьем круге Открытого чемпионата США – 2025 Камиль Майхшак сразится со швейцарским теннисистом Леандро Риди, занимающим 435-ю строчку рейтинга АТР.

