Майхшак — первый за 45 лет польский теннисист с победой над игроком из топ-10 на US Open

76-я ракетка мира Камиль Майхшак стал первым за 45 лет теннисистом из Польши, которому удалось одержать победу над игроком из топ-10 рейтинга в рамках розыгрыша US Open, сообщает Opta Ace. В матче второго круга поляк одолел российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

До Майхшака победу над игроком из первой десятки рейтинга АТР одерживал Войтек Фибак на US Open – 1980. В матче четвёртого круга турнира он обыграл аргентинца Гильермо Виласа со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

В третьем круге Открытого чемпионата США – 2025 Камиль Майхшак сразится со швейцарским теннисистом Леандро Риди, занимающим 435-ю строчку рейтинга АТР.