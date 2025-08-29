Майхшак — первый за 45 лет польский теннисист с победой над игроком из топ-10 на US Open
Поделиться
76-я ракетка мира Камиль Майхшак стал первым за 45 лет теннисистом из Польши, которому удалось одержать победу над игроком из топ-10 рейтинга в рамках розыгрыша US Open, сообщает Opta Ace. В матче второго круга поляк одолел российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:35 МСК
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|5
|6 5
|
|6 4
|6
|7
|7 10
76
Камиль Майхшак
К. Майхшак
До Майхшака победу над игроком из первой десятки рейтинга АТР одерживал Войтек Фибак на US Open – 1980. В матче четвёртого круга турнира он обыграл аргентинца Гильермо Виласа со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.
В третьем круге Открытого чемпионата США – 2025 Камиль Майхшак сразится со швейцарским теннисистом Леандро Риди, занимающим 435-ю строчку рейтинга АТР.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
02:03
-
01:48
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:21
-
00:10
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:46
-
23:30
-
23:19
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:28
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
20:50
-
20:39
-
20:24
-
20:19
-
20:11