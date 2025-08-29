Мирра Андреева — об Энди Маррее: он стареет как хорошее вино, выглядит великолепно

Серебряный призёр Олимпиады-2024, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в интервью австралийке Айле Томлянович вновь рассказала, почему считает трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея красивым.

– Мне кажется, он стареет как хорошее вино, знаешь, я смотрю на него сейчас и думаю: «О да!». Он выглядит супер, супер, просто великолепно. А теперь он играет в гольф и такой…

– О, ты следишь за его жизнью! (смеётся)

– Окей. Я только что вырыла себе ещё одну яму (смеётся). Да всё в порядке, — сказала Андреева на YouTube-канале Tennis Channel.