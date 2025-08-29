Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Роджер Федерер посетил финальный этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Фото: Роджер Федерер посетил финальный этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил финальный этап мировой легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», который прошёл в Цюрихе (Швейцария). Легенда тенниса следил за соревнованиями с трибун.

Фото: x.com/WorldAthletics

Следующим крупным турниром для легкоатлетов станет чемпионат мира — 2025, который состоится в Токио с 13 по 21 сентября. Центром же теннисной жизни сейчас является Нью-Йорк, где проходит US Open – 2025.

Завершивший карьеру в 2022 году Федерер ранее был признан одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $ 1 млрд.

Материалы по теме
Федерер стал седьмым спортсменом, чьё состояние оценивается более чем в $ 1 млрд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android