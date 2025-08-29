Фото: Роджер Федерер посетил финальный этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил финальный этап мировой легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», который прошёл в Цюрихе (Швейцария). Легенда тенниса следил за соревнованиями с трибун.

Фото: x.com/WorldAthletics

Следующим крупным турниром для легкоатлетов станет чемпионат мира — 2025, который состоится в Токио с 13 по 21 сентября. Центром же теннисной жизни сейчас является Нью-Йорк, где проходит US Open – 2025.

Завершивший карьеру в 2022 году Федерер ранее был признан одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $ 1 млрд.