«Это было ужасно». Осака – о скандальных словах Остапенко в адрес Таунсенд на US Open

Японская теннисистка Наоми Осака высказался о конфликте между латвийкой Еленой Остапенко и американкой Тэйлор Таунсенд после матча второго круга US Open.

«Честно говоря, трудно подобрать слова. Думаю, очевидно, что это одна из худших вещей, которые можно сказать темнокожему теннисисту в спорте, где преобладают белые. И, конечно, я знаю Тэйлор, знаю, как усердно она работает, знаю, какая она умная, так что назвать её необразованной или чем-то подобным — это самое далёкое от правды.

Но если вы искренне спрашиваете меня об истории с Остапенко, то, честно, это не самое безумное из того, что она когда-либо говорила. Я считаю, что это крайне неудачное время и самый неподходящий человек, которому можно было такое сказать. И я не уверена, знает ли она историю этого в Америке. Но я уверена, что больше в жизни она такого не скажет. Но да, это было ужасно. Правда, очень плохо», — приводит слова Осаки CNN.

Напомним, после поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение. Сама Таунсенд заявила, что Остапенко назвала её невоспитанной и необразованной.