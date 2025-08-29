Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это было ужасно». Осака – о скандальных словах Остапенко в адрес Таунсенд на US Open

«Это было ужасно». Осака – о скандальных словах Остапенко в адрес Таунсенд на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Японская теннисистка Наоми Осака высказался о конфликте между латвийкой Еленой Остапенко и американкой Тэйлор Таунсенд после матча второго круга US Open.

«Честно говоря, трудно подобрать слова. Думаю, очевидно, что это одна из худших вещей, которые можно сказать темнокожему теннисисту в спорте, где преобладают белые. И, конечно, я знаю Тэйлор, знаю, как усердно она работает, знаю, какая она умная, так что назвать её необразованной или чем-то подобным — это самое далёкое от правды.

Но если вы искренне спрашиваете меня об истории с Остапенко, то, честно, это не самое безумное из того, что она когда-либо говорила. Я считаю, что это крайне неудачное время и самый неподходящий человек, которому можно было такое сказать. И я не уверена, знает ли она историю этого в Америке. Но я уверена, что больше в жизни она такого не скажет. Но да, это было ужасно. Правда, очень плохо», — приводит слова Осаки CNN.

Напомним, после поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение. Сама Таунсенд заявила, что Остапенко назвала её невоспитанной и необразованной.

Материалы по теме
Таунсенд: после матча Остапенко сказала, что у меня нет воспитания, нет образования
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android