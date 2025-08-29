Скидки
Синнер – о предстоящем матче с Шаповаловым: я должен быть предельно осторожен

Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«Несколько лет назад мы провели очень сложный матч. с тех пор он прибавил, и я тоже. Сейчас мы оба в другой позиции по сравнению с тем, что было два-три года назад. Но это будет очень, очень трудный матч. У него много таланта и огромный потенциал. Так что посмотрим, что произойдёт, но я ожидаю тяжёлой игры и должен быть предельно осторожен. Он непредсказуем. У него отличная подача. Физически он силён. Очень быстрый и у него нет слабых сторон в игре. Он умеет всё, и именно это делает матч очень непростым. Но я с нетерпением жду встречи с ним. Мы давно не играли друг против друга, так что посмотрим. Это будет новый вызов, и я жду его с большим интересом. Надеюсь, получится хороший матч — именно этого все ждут», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В матче второго круга Синнер обыграл австралийца Алексея Попырина.

