Синнер – о предстоящем матче с Шаповаловым: я должен быть предельно осторожен

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open.

«Несколько лет назад мы провели очень сложный матч. с тех пор он прибавил, и я тоже. Сейчас мы оба в другой позиции по сравнению с тем, что было два-три года назад. Но это будет очень, очень трудный матч. У него много таланта и огромный потенциал. Так что посмотрим, что произойдёт, но я ожидаю тяжёлой игры и должен быть предельно осторожен. Он непредсказуем. У него отличная подача. Физически он силён. Очень быстрый и у него нет слабых сторон в игре. Он умеет всё, и именно это делает матч очень непростым. Но я с нетерпением жду встречи с ним. Мы давно не играли друг против друга, так что посмотрим. Это будет новый вызов, и я жду его с большим интересом. Надеюсь, получится хороший матч — именно этого все ждут», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В матче второго круга Синнер обыграл австралийца Алексея Попырина.