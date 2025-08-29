Стивенс: Остапенко в эпизоде с Таунсенд не показала ни класса, ни образованности

Американская теннисистка победительница Открытого чемпионата США — 2017 Слоан Стивенс раскритиковала латвийку Елену Остапенко за слова в адрес американки Тэйлор Таунсенд после поражения в матче второго круга US Open.

«Это происходит не впервые. Люди эмоционально реагируют, когда проигрывают. Думаю, что Остапенко — отличная теннисистка, но здесь она не показала ни класса, ни образованности. Но считаю, что когда мы начинаем говорить о таких вещах, это не единичный случай. Такое случается часто, но мы об этом никогда не говорим, и это никогда не получает должного внимания. Возможно, в следующий раз кто-то на туре дважды подумает, прежде чем сказать то, что собирается сказать», — приводит слова Стивенс Punto de Break со ссылкой на ESPN.

Напомним, после поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение. Сама Таунсенд заявила, что Остапенко назвала её невоспитанной и необразованной.