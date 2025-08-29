Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стивенс: Остапенко в эпизоде с Таунсенд не показала ни класса, ни образованности

Стивенс: Остапенко в эпизоде с Таунсенд не показала ни класса, ни образованности
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка победительница Открытого чемпионата США — 2017 Слоан Стивенс раскритиковала латвийку Елену Остапенко за слова в адрес американки Тэйлор Таунсенд после поражения в матче второго круга US Open.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Это происходит не впервые. Люди эмоционально реагируют, когда проигрывают. Думаю, что Остапенко — отличная теннисистка, но здесь она не показала ни класса, ни образованности. Но считаю, что когда мы начинаем говорить о таких вещах, это не единичный случай. Такое случается часто, но мы об этом никогда не говорим, и это никогда не получает должного внимания. Возможно, в следующий раз кто-то на туре дважды подумает, прежде чем сказать то, что собирается сказать», — приводит слова Стивенс Punto de Break со ссылкой на ESPN.

Напомним, после поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение. Сама Таунсенд заявила, что Остапенко назвала её невоспитанной и необразованной.

Материалы по теме
Остапенко — о конфликте с Таунсенд на US Open: она поступила очень неуважительно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android