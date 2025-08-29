Александр Бублик вышел в третий круг US Open
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл австралийца Тристана Скулкейта во втором круге US Open со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 00:40 МСК
24
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|3
96
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Бублик сделал 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Скулкейта пять подач навылет и пять двойных ошибок.
В следующем круге Бублик сыграет с победителем пары Нуну Боржеш (Португалия) – Томми Пол (США).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
Комментарии
- 29 августа 2025
-
03:28
-
03:25
-
03:23
-
03:06
-
02:43
-
02:30
-
02:21
-
02:03
-
01:48
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:21
-
00:10
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:46
-
23:30
-
23:19
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:28
-
21:25