Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Тристан Скулкейт, результат матча 29 августа 2025, счет 3:0, 2-й круг US Open

Александр Бублик вышел в третий круг US Open
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл австралийца Тристана Скулкейта во втором круге US Open со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 00:40 МСК
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 3
             
Тристан Скулкейт
96
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Бублик сделал 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Скулкейта пять подач навылет и пять двойных ошибок.

В следующем круге Бублик сыграет с победителем пары Нуну Боржеш (Португалия) – Томми Пол (США).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
