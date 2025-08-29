Блинкова вышла во 2-й круг US Open в паре, обыграв дуэт Полины Кудерметовой и Потаповой

Российско-польская пара Анна Блинкова/Магдалена Френх вышла во второй круг парного женского разряда US Open — 2025, обыграв в стартовом матче турнира российский дуэт Полина Кудерметова/Анастасия Потапова со счётом 7:5, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время встречи Блинкова и Френх выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из пяти за матч. Кудерметова и Потапова сделали два эйса, допустили три двойные ошибки и смогли реализовать один брейк-пойнт из девяти заработанных.
Во втором круге US Open – 2025 Блинкова и Френх сыграют с победительницами встречи между колумбийско-китайским дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Юань Юэ (Китай) и словацко-британской парой Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).
Главные трофеи российского тенниса:
