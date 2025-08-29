Скидки
Главная Теннис Новости

Блинкова/Френх — Кудерметова/Потапова, результат матча 29 августа 2025, счёт 2:0, 1-й круг US Open — 2025

Блинкова вышла во 2-й круг US Open в паре, обыграв дуэт Полины Кудерметовой и Потаповой
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-польская пара Анна Блинкова/Магдалена Френх вышла во второй круг парного женского разряда US Open — 2025, обыграв в стартовом матче турнира российский дуэт Полина Кудерметова/Анастасия Потапова со счётом 7:5, 6:4.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
А. Блинкова М. Френх
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
П. Кудерметова А. Потапова

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время встречи Блинкова и Френх выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из пяти за матч. Кудерметова и Потапова сделали два эйса, допустили три двойные ошибки и смогли реализовать один брейк-пойнт из девяти заработанных.

Во втором круге US Open – 2025 Блинкова и Френх сыграют с победительницами встречи между колумбийско-китайским дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Юань Юэ (Китай) и словацко-британской парой Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).

Сетка парного разряда US Open - 2025 (ж)
Календарь парного разряда US Open - 2025 (ж)
