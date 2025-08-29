Дарья Касаткина в трёх сетах одолела Камиллу Рахимову и вышла третий круг US Open — 2025

18-я ракетка мира 28-летняя австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг на Открытом чемпионате США — 2025. В матче второго круга она обыграла 24-летнюю россиянку Камиллу Рахимову (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной три подачи навылет, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в 1/8 финала Касаткина поспорит с экс-первой ракеткой мира 27-летней представительницей Японии Наоми Осакой (24-я в рейтинге).

