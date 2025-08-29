Дарья Касаткина в трёх сетах одолела Камиллу Рахимову и вышла третий круг US Open — 2025
Поделиться
18-я ракетка мира 28-летняя австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг на Открытом чемпионате США — 2025. В матче второго круга она обыграла 24-летнюю россиянку Камиллу Рахимову (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 01:00 МСК
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7
|
|6
|5
65
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной три подачи навылет, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в 1/8 финала Касаткина поспорит с экс-первой ракеткой мира 27-летней представительницей Японии Наоми Осакой (24-я в рейтинге).
Материалы по теме
Теннис: главные события 2025 года:
Комментарии
- 29 августа 2025
-
03:28
-
03:25
-
03:23
-
03:06
-
02:43
-
02:30
-
02:21
-
02:03
-
01:48
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:21
-
00:10
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:46
-
23:30
-
23:19
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:28
-
21:25