Александр Зверев — Джейкоб Фирнли: немец выиграл первый сет матча на US Open

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором немец Александр Зверев встречается с британцем Джейкобом Фирнли.

Зверев выиграл первый сет матча со счётом 6:4.

Победитель пары Зверев – Фирнли в следующем круге сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Напомним, в первом круге Зверев обыграл Алехандро Табило (Чили), а Фирнли прошёл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.