Александр Зверев — Джейкоб Фирнли: немец выиграл первый сет матча на US Open
В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором немец Александр Зверев встречается с британцем Джейкобом Фирнли.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|4
60
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Зверев выиграл первый сет матча со счётом 6:4.
Победитель пары Зверев – Фирнли в следующем круге сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Напомним, в первом круге Зверев обыграл Алехандро Табило (Чили), а Фирнли прошёл испанца Роберто Баутиста-Агута.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.
