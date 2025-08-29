Скидки
Теннис

Александр Зверев — Джейкоб Фирнли: немец выиграл первый сет матча на US Open

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором немец Александр Зверев встречается с британцем Джейкобом Фирнли.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
4 		4
             
Джейкоб Фирнли
60
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

Зверев выиграл первый сет матча со счётом 6:4.

Победитель пары Зверев – Фирнли в следующем круге сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Напомним, в первом круге Зверев обыграл Алехандро Табило (Чили), а Фирнли прошёл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.

5 матчболов упустил Хачанов во 2-м круге US Open! И драматично проиграл 76-й ракетке мира
5 матчболов упустил Хачанов во 2-м круге US Open! И драматично проиграл 76-й ракетке мира
