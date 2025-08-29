Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Только 3 из 10 российских теннисисток вышли в третий круг US Open — 2025

Только 3 российских теннисисток из 10 продолжат борьбу в третьем круге проходящего в эти дни в Нью-Йорке (США) хардового турнира «Большого шлема» US Open — 2025. Изначально в основной сетке женского одиночного разряда стартовали 13 представительниц России.

Продолжают выступление на Открытом чемпионате США Мирра Андреева (пятая в рейтинге, пятый посев), Екатерина Александрова (12-я в рейтинге, 13-й посев) и Анна Калинская (29-я в рейтинге, 29-й посев).

Не смогли преодолеть барьер второго круга US Open Людмила Самсонова (20-я в рейтинге, 17-й посев), Анастасия Павлюченкова (45), Анастасия Потапова (53), Камилла Рахимова (65), Полина Кудерметова (67), Анна Блинкова (80), Анастасия Захарова (90).

Отметим, на первой стадии соревнований выбыли Диана Шнайдер (17-я в рейтинге WTA, 20-й посев на турнире), Вероника Кудерметова (25-я в рейтинге, 24‑й посев) и Оксана Селехметьева (163).

