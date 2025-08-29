Гауфф заплакала после проигрыша подачи во время первого сета матча с Векич на US Open
В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором американка Кори Гауфф встречается с хорваткой Донной Векич.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
49
Донна Векич
Д. Векич
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
После двойной ошибки и проигрыша подачи при счете 4-4 в первом сете камеры запечатлели, как Гауфф заплакала на скамейке. В какой-то момент она зарылась головой в полотенце.
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, Гауфф удалось выиграть первый сет матча на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).
Победитель этой пары сыграет с представительницей Польши Магдаленой Френх.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
