Гауфф заплакала после проигрыша подачи во время первого сета матча с Векич на US Open

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором американка Кори Гауфф встречается с хорваткой Донной Векич.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		3
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

После двойной ошибки и проигрыша подачи при счете 4-4 в первом сете камеры запечатлели, как Гауфф заплакала на скамейке. В какой-то момент она зарылась головой в полотенце.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, Гауфф удалось выиграть первый сет матча на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).

Победитель этой пары сыграет с представительницей Польши Магдаленой Френх.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

