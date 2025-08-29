Гауфф обыграла Векич и вышла в третий круг US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она одержала победу над хорваткой Донной Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 часа 40 минут. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Векич 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Гауфф встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.