Теннис

Донна Векич — Кори Гауфф, результат матча 29 августа 2025, счет 0:2, 2-й круг US Open

Гауфф обыграла Векич и вышла в третий круг US Open
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она одержала победу над хорваткой Донной Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Продолжительность встречи составила 1 часа 40 минут. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Векич 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Гауфф встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

