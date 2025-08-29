Гауфф обыграла Векич и вышла в третий круг US Open
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она одержала победу над хорваткой Донной Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
49
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Продолжительность встречи составила 1 часа 40 минут. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Векич 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Гауфф встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
