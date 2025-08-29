US Open — 2025: результаты матчей с 28 на 29 августа у мужчин
В ночь с 28 на 29 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами пятого игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).
Теннис. US Open — 2025 (США). Второй круг. Результаты 28-29 августа:
- Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q) — 6:7, 2:6, 6:4, 4:6;
- Тристан Бойер (США, WC) — Андрей Рублёв (Россия, 15) — 3:6, 3:6, 7:5, 6:7;
- Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:0, 6:2;
- Дженсон Бруксби (США) — Флавио Коболли (Италия, 24) — 7:5, 3:6, 4:6, 6:2, 6:7;
- Карен Хачанов (Россия, 9) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:2, 7:6, 4:6, 5:7, 6:7;
- Леандро Риди (Швейцария, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) — 3:6, 4:6; 6:4, 6:4, 6:2;
- Валентен Руае (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 6:7, 6:3, 6:7, 3:6;
- Янник Синнер (Италия, 1) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2;
- Габриэль Диалло (Канада, 31) — Хауме Мунар (Испания) — 5:7, 3:6, 5:7;
- Синтаро Мочизуки (Япония) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — 2:6, 4:6, 2:6;
- Александр Бублик (Казахстан, 23) — Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — 6:3, 6:3, 6:3;
- Роман Сафиуллин (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — 1:6, 6:7, 6:7;
- Стефанос Циципас (Греция, 26) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:7, 6:1, 6:4; 3:6, 5:7;
- Александр Зверев (Германия, 3) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4;
- Нуну Боржеш (Португалия) — Томми Пол (США, 14) — 6:7, 3:6, 7:5, 7:5, 5:7.
US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
