US Open — 2025: результаты матчей с 28 на 29 августа у мужчин

В ночь с 28 на 29 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами пятого игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Второй круг. Результаты 28-29 августа:

Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q) — 6:7, 2:6, 6:4, 4:6;

(Гонконг, Q) — 6:7, 2:6, 6:4, 4:6; Тристан Бойер (США, WC) — Андрей Рублёв (Россия, 15) — 3:6, 3:6, 7:5, 6:7;

(Россия, 15) — 3:6, 3:6, 7:5, 6:7; Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:0, 6:2;

(Италия, 10) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:0, 6:2; Дженсон Бруксби (США) — Флавио Коболли (Италия, 24) — 7:5, 3:6, 4:6, 6:2, 6:7;

(Италия, 24) — 7:5, 3:6, 4:6, 6:2, 6:7; Карен Хачанов (Россия, 9) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:2, 7:6, 4:6, 5:7, 6:7;

(Россия, 9) — (Польша) — 6:2, 7:6, 4:6, 5:7, 6:7; Леандро Риди (Швейцария, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) — 3:6, 4:6; 6:4, 6:4, 6:2;

(Швейцария, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) — 3:6, 4:6; 6:4, 6:4, 6:2; Валентен Руае (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 6:7, 6:3, 6:7, 3:6;

(Канада, 27) — 6:7, 6:3, 6:7, 3:6; Янник Синнер (Италия, 1) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2;

(Италия, 1) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2; Габриэль Диалло (Канада, 31) — Хауме Мунар (Испания) — 5:7, 3:6, 5:7;

(Испания) — 5:7, 3:6, 5:7; Синтаро Мочизуки (Япония) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — 2:6, 4:6, 2:6;

(Австралия, 8) — 2:6, 4:6, 2:6; Александр Бублик (Казахстан, 23) — Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — 6:3, 6:3, 6:3;

(Казахстан, 23) — Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — 6:3, 6:3, 6:3; Роман Сафиуллин (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — 1:6, 6:7, 6:7;

(Россия) — (Канада, 25) — 1:6, 6:7, 6:7; Стефанос Циципас (Греция, 26) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:7, 6:1, 6:4; 3:6, 5:7;

Александр Зверев (Германия, 3) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4;

(Германия, 3) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4; Нуну Боржеш (Португалия) — Томми Пол (США, 14) — 6:7, 3:6, 7:5, 7:5, 5:7.

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.