Александр Зверев — Джейкоб Фирнли, результат матча 29 августа 2025, счет 3:0, 2-й круг US Open

Зверев вышел в третий круг US Open, где может сыграть с Сафиуллиным
Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над британцем Джейкобом Фирнли во втором круге US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Джейкоб Фирнли
60
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Зверев сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Фирнли четыре подачи навылет, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Зверев в следующем круге сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
