Зверев вышел в третий круг US Open, где может сыграть с Сафиуллиным
Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над британцем Джейкобом Фирнли во втором круге US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
60
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Зверев сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Фирнли четыре подачи навылет, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Зверев в следующем круге сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
