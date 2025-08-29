«Никогда ещё не чувствовала себя хуже после матча». Рахимова — о поражении от Касаткиной

65-я ракетка мира 24-летняя россиянка Камилла Рахимова поделилась эмоциями после поражения от 18-го номера рейтинга WTA 28-летней австралийской теннисистки Дарьи Касаткиной в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 — 2:6, 6:4, 5:7.

«Никогда ещё не чувствовала себя хуже после матча, чем сейчас… Очень разочарована в себе и то, как справилась с давлением в конце третьего сета… Но теннис бывает жестокий и нужно идти дальше, как бы тяжело и больно не было сейчас в моменте. Спасибо всем за поздравления, добрые пожелания и слова», — написала Рахимова в своём телеграм-канале.

Напомним, накануне Рахимова отпраздновала 24-й день рождения.

В матче третьего круга Касаткина сыграет с экс-первой ракеткой мира 27-летней представительницей Японии Наоми Осакой.

