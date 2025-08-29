Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никогда ещё не чувствовала себя хуже после матча». Рахимова — о поражении от Касаткиной

«Никогда ещё не чувствовала себя хуже после матча». Рахимова — о поражении от Касаткиной
Аудио-версия:
Комментарии

65-я ракетка мира 24-летняя россиянка Камилла Рахимова поделилась эмоциями после поражения от 18-го номера рейтинга WTA 28-летней австралийской теннисистки Дарьи Касаткиной в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 — 2:6, 6:4, 5:7.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 01:00 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
2 		6 5
         
Камилла Рахимова
65
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

«Никогда ещё не чувствовала себя хуже после матча, чем сейчас… Очень разочарована в себе и то, как справилась с давлением в конце третьего сета… Но теннис бывает жестокий и нужно идти дальше, как бы тяжело и больно не было сейчас в моменте. Спасибо всем за поздравления, добрые пожелания и слова», — написала Рахимова в своём телеграм-канале.

Напомним, накануне Рахимова отпраздновала 24-й день рождения.

В матче третьего круга Касаткина сыграет с экс-первой ракеткой мира 27-летней представительницей Японии Наоми Осакой.

Материалы по теме
Дарья Касаткина в трёх сетах одолела Камиллу Рахимову и вышла третий круг US Open — 2025

Теннис: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android