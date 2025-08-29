US Open — 2025: результаты матчей с 28 на 29 августа у женщин
В ночь с 28 на 29 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами пятого игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).
Теннис. US Open — 2025 (США). Второй круг. Результаты 28-29 августа:
- Анна Калинская (Россия, 29) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1; 7:5;
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 6:4;
- Линда Носкова (Чехия, 21) — Ева Лис (Германия) — 6:3, 3:0, отказ Лис;
- Екатерина Александрова (Россия, 13) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:2;
- Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 1:6, 6:4, 4:6;
- Магдалена Френх (Польша, 28) — Питон Стирнс (США) — 6:7, 6:3, 6:2;
- Зейнеп Сёнмез (Турция) — Марта Костюк (Украина, 27) — 5:7, 7:6, 3:6;
- Сорана Кырстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия, 11) — 6:7, 7:6, 4:6;
- Хейли Баптист (США) — Наоми Осака (Япония, 23) — 3:6, 1:6;
- Анастасия Захарова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 4:6, 2:6;
- Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 4:6; 7:5;
- Донна Векич (Хорватия) — Кори Гауфф (США, 3) — 6:7, 2:6;
- Аманда Анисимова (США, 7) — Майя Джойнт (Австралия) — 7:6, 6:2.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.
